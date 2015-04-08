Нардепи від "Самопомочі" вимагають від коаліції проведення місцевих виборів восени цього року

Як заявили УНІАН у прес-службі Харківської обласної громадської організації "Об’єднання "Самопоміч", що сьогодні існує реальна загроза функціонуванню демократичних інститутів України.

На думку депутатів-харків'ян від "Самопомочі", деякі політичні сили, які в тому числі представляють коаліцію, не зацікавлені у проведені місцевих виборів восени цього року.

У "Самопомочі" наголошують, що на сьогодні боротьба за владу домінує над здоровим глуздом. Склад місцевих рад не відповідає настроям людей, у більшості міст є криміналітет при владі, тому "затримка виборів призведе до трагедії".

"Ми повинні відстоювати свої права та недопустити узурпацію влади. Вибори мають відбутися восени!" - заявив Семенуха.

Народні депутати від "Самопомочі" переконані, що будь-яке штучне втручання у виборчий процес призведе до уповільнення реформування органів місцевого самоврядування, темпів бюджетної децентралізації, згортання демократії в Україні.

Фракція "Об’єднання "Самопоміч" наполягає, щоб у виборчому законодавстві були враховані наступні принципи: вибори в обласні та місцеві ради повинні проходити за пропорційною системою за відкритими списками; вибори до районних рад мають відбутися за мажоритарною системою (хоча це питання обговорюється); вибори до селищних рад повинні пройти за мажоритарною системою.

У "Самопомочі" наполягають запровадити виборчу систему абсолютної більшості для міст обласного значення – виборів мерів у два тури. Окрім цього повинно законодавчо внормувати процес передвиборчої агітації.

"Ми наполягаємо, щоб закон передбачав обмеження витрат на виборчу кампанію. Зокрема на виготовлення матеріалів передвиборчої агітації, на використання засобів масової інформації та на інші послуги, пов'язані з проведенням агітації. Також ми маємо відійти від практики, що виборча комісія переважно складається з вчителів та бюджетних працівників", – наголосив Маркевич.