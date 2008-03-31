Саакашвілі застеріг НАТО від «величезної помилки»

Неприйняття Грузії і України в НАТО заспокоїть Росію і в той же час дасть їй право накладати вето на членство в Альянсі. Таку думку висловив в інтерв`ю газеті The Financial Times президент Грузії Михайло Саакашвілі. «Заспокоєння розглядається ними як сигнал того, що вони можуть діяти жорсткіше, і вони стануть наполегливішими і зухвалішими, - відзначив Саакашвілі, вказуючи на російську владу. – Неважливо, що думають європейці, це фактично дає їм право прямого вето, так вони це сприймають». За словами Саакашвілі, неприйняття до Альянсу Грузії і України стане «величезною помилкою». Кажучи про можливу співпрацю з НАТО, Саакашвілі підкреслив, що Грузія має намір збільшити військову присутність в Іраку і Афганістані.

Газета.ру