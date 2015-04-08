Геращенко обізвав Юлію Тимошенко і "Свободу" агентами Кремля
Проти Кабінету Міністрів триває брудна цинічна кампанія, яку розпочато на замовлення президента Росії Путіна партією Юлії Тимошенко «Батьківщина» та «Свободою».
Про це заявив народний депутат фракції «Народний фронт» Антон Геращенко, виступаючи з парламентської трибуни.
«Коли журналісти питають мене, чи буде наступ Путіна в травні, я відповідаю: ні, його не буде, він не потрібен. Путін зрозумів, що український народ неможливо перемогти силою, тоді він вирішив взяти його хитрістю та розбратом», - сказав він.
«Путін підняв українську історію і побачив, як після смерті Богдана Хмельницького розсварили український народ, він подивився, як НКВС розділив зсередини ОУН», - наголосив політик.
За його словами, те саме Путін робить зараз.
«Рівень дискусії, яку піднято партією «Свобода», «Батьківщиною» та особисто Юлією Володимирівною, окремими «фріками» з Блоку Порошенка, - нижче рівня одеського Привозу», - сказав Антон Геращенко.
Він зазначив, що жоден з тих, хто звинувачує Прем’єр-міністра, не читали звітів фінансової інспекції, в яких навіть не фігурує ім’я глави уряду.
Читайте такожДепутати обіцяють блокувати трибуну до створення ТСК щодо корупції в уряді«Коли кажуть про цифру в 7,5 млрд, чомусь забувають вказати, що понад 6 млрд з цієї суми – це цифри, які перевірені за часів уряду Юлії Тимошенко 2007 року та Миколи Азарова. Там цифри по «вишках Бойка», про які всі забули, по грабунку під час підготовки Євро-2012», - підкреслив Геращенко.
Антон Геращенко закликав фракції «Свобода» та «Батьківщина» об’єднатися з опозиційним урядом.
«Для Тимошенко це буде не вперше – в 2009 році вона вже ледве не створила коаліцію з Януковичем», - нагадав народний депутат.
«І разом з опозиційним урядом критикуйте чинний уряд, який намагається вивести країну з кризи», - резюмував Антон Геращенко.