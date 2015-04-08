Геращенко обізвав Юлію Тимошенко і "Свободу" агентами Кремля

Про це заявив народний депутат фракції «Народний фронт» Антон Геращенко, виступаючи з парламентської трибуни.

«Коли журналісти питають мене, чи буде наступ Путіна в травні, я відповідаю: ні, його не буде, він не потрібен. Путін зрозумів, що український народ неможливо перемогти силою, тоді він вирішив взяти його хитрістю та розбратом», - сказав він.

«Путін підняв українську історію і побачив, як після смерті Богдана Хмельницького розсварили український народ, він подивився, як НКВС розділив зсередини ОУН», - наголосив політик.

За його словами, те саме Путін робить зараз.

«Рівень дискусії, яку піднято партією «Свобода», «Батьківщиною» та особисто Юлією Володимирівною, окремими «фріками» з Блоку Порошенка, - нижче рівня одеського Привозу», - сказав Антон Геращенко.

Він зазначив, що жоден з тих, хто звинувачує Прем’єр-міністра, не читали звітів фінансової інспекції, в яких навіть не фігурує ім’я глави уряду.

Читайте такожДепутати обіцяють блокувати трибуну до створення ТСК щодо корупції в уряді«Коли кажуть про цифру в 7,5 млрд, чомусь забувають вказати, що понад 6 млрд з цієї суми – це цифри, які перевірені за часів уряду Юлії Тимошенко 2007 року та Миколи Азарова. Там цифри по «вишках Бойка», про які всі забули, по грабунку під час підготовки Євро-2012», - підкреслив Геращенко.

Антон Геращенко закликав фракції «Свобода» та «Батьківщина» об’єднатися з опозиційним урядом.

«Для Тимошенко це буде не вперше – в 2009 році вона вже ледве не створила коаліцію з Януковичем», - нагадав народний депутат.

«І разом з опозиційним урядом критикуйте чинний уряд, який намагається вивести країну з кризи», - резюмував Антон Геращенко.