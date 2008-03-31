Тарасюк не виключає виходу з НУ-НС у випадку «неадекватності»

Лідер Народного Руху України Борис Тарасюк не виключає, що його політична сила може вийти з блоку "НУ-НС", якщо партнери по блоку не будуть враховувати інтереси Народного Руху, хоча поки про це не йдеться.

"Теоретично це можливо (вихід НРУ з "НУ-НС"). Практично – поки що ми демонструємо послідовність у своїх рішеннях. Як одні з ініціаторів створення блоку "Наша Україна" ми хочемо збереження єдності демократичних сил", - сказав він в інтерв`ю газеті "Дело".

"Але, якщо поведінка наших партнерів буде неадекватною і не буде враховувати інтереси Народного Руху, я не виключаю, що формат блоку може суттєво змінитися", - заявив Тарасюк.

Говорячи про "ступінь автономності" у фракції "НУ-НС", лідер НРУ, народний депутат від цього блоку сказав, що "звісно, ми намагаємося, якщо це питання принципові, ухвалювати обов`язкові для всіх членів фракції рішення".

"Але разом із тим є окремі рішення, які викликають у "рухівців" серйозні сумніви, і тоді уся фракція шукає прийнятні виходи. Наприклад, тільки бажання дотримуватися дисципліни коаліції демократичних сил утримала нас від відміннонго від усієї фракції голосування щодо деяких кандидатур в уряді. Це не означає, що ми голосували за цих кандидатів, ми просто не хотіли руйнувати єдність коаліції", - зазначив він.

При цьому Тарасюк відмовився назвати ці кандидатури.

Українська правда