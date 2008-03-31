Новим головою Ощадбанку стане заступник Богатирьової?

Колишній член наглядової ради відкритого акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» Олександр МОРОЗОВ не виключає зв`язку між своїм звільненням і бажанням Секретаріату Президента звільнити голову правління Ощадбанку Анатолія ГУЛЕЯ.

В інтерв`ю газеті «Дело» О.МОРОЗОВ висловив думку, що, швидше за все, «формуватиметься більш агресивна позиція стосовно керівництва Ощадбанку, і на засіданні наглядової ради 4 квітня буде розглянуто питання про звільнення голови правління банку А.ГУЛЕЯ. Принаймні, представниками Секретаріату таке питання порушується».

О.МОРОЗОВ розповів, що незадовго до звільнення він одержав лист із Секретаріату Президента, в якому пропонувалося доповнити порядок денний найближчого засідання наглядової ради новими пунктами, у тому числі й пунктом про кадрові питання. «Його внесли без будь-яких попередніх обговорень і запропонували мені під цим папером підписатися. Я попросив, щоб мені пояснили, в чому полягає ця ідея, а ще краще, щоб ми зібралися і обговорили. У відповідь з`явився указ Президента. Ну що ж, це його право», - зазначив О.МОРОЗОВ.

Він спростував думку, що причина його звільнення полягала в тому, що він став лояльнішим до прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО. «Я ніколи не був ярим прихильником Ю.ТИМОШЕНКО, це всім відомо. У цьому запідозрити мене дуже складно, адже я єдиний, хто з фракції в 100 чоловік голосував проти її прем`єрства. Юлія Володимирівна такі речі не забуває. Так само не можна назвати моїми друзями і братів КЛЮЄВИХ, які лобіювали призначення А.ГУЛЕЯ на посаду глави Ощадбанку», - підкреслив О.МОРОЗОВ.

Відповідаючи на запитання, чи є зараз реальні причини для зміни правління Ощадбанку, О.МОРОЗОВ сказав, що на даний момент серйозних претензій до роботи А.ГУЛЕЯ немає. «Хоча, якщо це все розглядати крізь політичну призму, проти чого я завжди виступав, то тоді весь цей сценарій годиться», - зазначив він, додавши: «Але банк - це не те місце, де повинні розігруватися політичні баталії. Саме така позиція тепер не влаштовує Секретаріат Президента. Раніше вона не влаштовувала братів КЛЮЄВИХ, ще раніше - Ю.ТИМОШЕНКО».

О.МОРОЗОВ повідомив, що новим главою Ощадбанку, швидше за все, стане Андрій ПИШНИЙ (заступник секретаря РНБО, екс-заступник голови Ощадбанку - УНІАН). «Він відкрито заявляє про те, що є претендентом на цю посаду, він цим процесом дуже захоплений», - зазначив О.МОРОЗОВ.

Як повідомлялося, 27 березня Президент України Віктор ЮЩЕНКО змінив склад наглядової ради відкритого акціонерного товариства «Державний ощадний банк України».

Зокрема, В.ЮЩЕНКО призначив членами наглядової ради ВАТ «Державний ощадний банк України заступника глави Секретаріату Президента України Андрія ГОНЧАРУКА, заступника глави Секретаріату Президента України - уповноваженого Президента України з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України Ігоря ПУКШИНА.

Указом також припинені повноваження членів наглядової ради О.МОРОЗОВА і О.РИБАЧУКА.