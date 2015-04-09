Виступ президента Польщі у Верховній Раді України (повне відео)

Як передає кореспондент УНІАН, під час виступу Коморовський говорив, що Польща продовжить підтримку України і залучатиме до цього інші держави.

“Польща подає руку Україні. Польща робить і зробить все, щоб руку Україні подали й інші держави і народи вільного Західного світу”, - наголосив він.

Також президент Польщі нагадав про спільну з Україною історію і наголосив на важливості взаємного прощення і примирення українців і поляків.

За словами Коморовського, коли поляки та українці поставали один проти одного, це завжди використовував хтось інший, хто хотів позбавити ці народи незалежності та свободи.

Читайте такожПольща підтримує безвізовий режим з ЄС для України - КоморовськийВін висловив сподівання, що між Польщею та Україною не виникатиме суперечок і народи двох країн зможуть “відбути важку дискусію про історію своїх конфліктів та їхні трагічні наслідки”.

“Правильною дорогою є взаємне прощення і примирення”, - сказав Коморовський.

На думку президента Польщі, стабільної і безпечної Європи не буде, якщо її частиною не стане Україна.

“Польща звертає увагу на цей український вибір (європейську інтеграцію) із задоволенням. Чекаємо на це з великим задоволенням. Саме на таке рішення. Щоб ми пам'ятали, що творець Польської незалежної держави після Першої світової війни маршал Юзеф Пілсудський говорив з великим переконанням, що не буде вільної Польщі без вільної України. Сьогодні ми разом маємо сказати більше: не буде стабільної, безпечної Європи, якщо її частиною не стане Україна”, - сказав він.

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