Лавров розказав, якою Росія хоче бачити Україну

Основна причина газових суперечок між Україною та Росією закладена у внутрішніх розбіжностях в Україні. Таку думку висловив міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій ЛАВРОВ в інтерв`ю газеті «Известия».

С.ЛАВРОВ підкреслив, що в Росії є щире бажання співробітничати найактивнішим чином із Україною. «У нас інтенсивні політичний діалог і економічне співробітництво. Тисячі підприємств працюють у кооперації, зокрема у високотехнологічних сферах, в авіації, в космосі. Сюди необхідно додати ще людські, культурні, історичні зв`язки. Менталітет багато в чому схожий. Хоча, звичайно, є й нюанси. Виникають і розбіжності», - зазначив міністр. С.ЛАВРОВ навів приклад по газових переговорах. «Якщо об`єктивно розібратися, то його основна причина - у внутрішніх розбіжностях в Україні. Здається, цього разу вже й Європа все зрозуміла правильно. Виходить, що дійсно назріла необхідність виконувати прийняту на саміті "вісімки" в Санкт-Петербурзі декларацію з енергобезпеки. Енергобезпека має включати гарантії відповідальної поведінки в усіх компонентах ланцюжка: експортер - транзитна сторона обов`язково - й імпортер», - підкреслив він.

За словами міністра, цілий ряд дій Києва як всередині країни, так і на міжнародній арені викликає питання у російської сторони. «Це перш за все спроба втягнути Україну в НАТО всупереч думці переважної більшості населення. Нас також турбує курс на переінакшування історії, витіснення російської мови. До речі, й угорська меншина в Україні сильно стурбована», - зазначив С.ЛАВРОВ.

Він підкреслив, що Україна постійно обвинувачує Росію в тому, що вона нібито закриває очі на трагедію українського народу й намагаємося виправдати злочини сталінського режиму. «Від голоду вмирали мільйони людей - українців, казахів, росіян. Є архівні матеріали, які доводять: "голодомор" не був етнічно направленою акцією. Головна причина була економічна: радянському уряду потрібні були гроші для індустріалізації, й усе зерно йшло на експорт. Цілі досягалися ціною життя загиблих від голоду людей. Російську й міжнародно-правову оцінку тих подій вже дано - ми прийняли спільні документи на Генасамблеї ООН, у ЮНЕСКО. Проте в Києві продовжують наполягати: "голодомор - це геноцид українського народу". Я просто не можу цього зрозуміти», - зазначив він.

«Напевно, хтось хоче підігрівати націоналістичні настрої, не дуже піклуючись ні про відносини із сусідами, ні про внутрішні проблеми України», - не виключив міністр.

За його словами, Росія хоче бачити Україну стабільною, єдиною, не розділеною штучно створюваними проблемами.