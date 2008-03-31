Черновецький вважає, що Тимошенко українців доведе «до Африки»

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вважає, що політика уряду Юлії ТИМОШЕНКО "вже через півроку приведе Україну до краху, а життєзабезпечення її населення - до рівня Африки".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це мер заявив, коментуючи результати діяльності уряду за перші 100 днів його роботи.

За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, «сто днів нового уряду ознаменувалися підняттям цін на продукти харчування та речі першої необхідності майже в два рази, особливо в Києві". Крім того, вважає мер Києва, "в Кабінеті Міністрів відсутній елементарний план роботи на майбутнє».

Разом з тим Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що позитивним моментом в окремих вчинках прем’єр-міністра він бачить грошові виплати деяким категоріям населення.

«У той же час, у деяких вчинках Юлії ТИМОШЕНКО я бачу позитивні речі. І хоч вони й мають мотивування її власного піару, вони, все ж таки, припускають певні виплати окремим категоріям людей», - відзначив Київський міський голова.

«Насправді, - зазначив він далі, - в Україні сьогодні фактично немає прем`єр-міністра, а є, як і раніше, лідер політичної партії, що використовує економіку для самопіару та будівлю уряду".

"Сумно, що уряд формується з людей невідомих населенню, а головне - в своїй більшості, непрофесійних», - додав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.