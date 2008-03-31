Делегація Нафтогазу вилетіла до Москви на переговори про 2 мільярди

Делегація НАК «Нафтогаз України» вилетіла до Москви для продовження переговорів з ВАТ «Газпром» (Росія) щодо постачань газу в Україну.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі НАК «Нафтогаз України».

За словами співрозмовника агентства, під час переговорів планується обговорити можливий проект договору з урахуванням змін, внесених українською стороною після його доопрацювання урядом.

До складу делегації, очолюваної головою правління НАК «Нафтогаз України» Олегом ДУБИНОЮ, увійдуть також його перший заступник Ігор ДІДЕНКО і заступник Володимир ТРИКОЛИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що Україна заборгувала Росії 2 млрд. дол. за спожитий з початку року газ.

Президент також повідомив, що доручив уряду і прем`єр-міністру невідкладно сформувати директиви і направити делегацію до Москви для переговорів, на яких, на його думку, має йтися про обсяги і умови постачань газу в 2008 році.

Тим часом прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО 27 березня заявила, що в НАК «Нафтогаз України» не існує боргу за газ перед російським ВАТ «Газпром» у сумі 2 млрд. дол.

Раніше Ю.ТИМОШЕНКО також заявляла, що НАК «Нафтогаз Україна» на переговорах з ВАТ «Газпром» керуватиметься постановою уряду від 19 березня 2008 року, якою з рядом поправок затверджена газова угода від 12 березня.

Довідка УНІАН. 12 березня ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали Угоду про розвиток відносин у газовій сфері. Відповідно до Угоди, з березня по грудень 2008 року в Україну буде поставлено газ центрально- і середньоазіатського походження в обсязі не менше 49,8 млрд. куб. м за ціною 179,5 дол. за тис. куб. м. Покупцем газу на кордоні з Україною буде НАК «Нафтогаз України».

При цьому постачання середньоазіатського газу в січні-лютому в обсязі 5,2 млрд. куб. м будуть повністю оформлені і сплачені за контрактами «РосУкрЕнерго» і «УкрГаз-Енерго».

Додатково до обсягів центрально- і середньоазіатського газу НАК «Нафтогаз України» оформить з «РосУкрЕнерго» контракт купівлі-продажу російського газу, поставленого в Україну в січні-лютому 2008 року за базовою ціною 315 дол. за тис. куб. м, розрахунки за який можуть бути здійснені шляхом повернення відповідних обсягів газу.

Крім того, відповідно до Угоди, з 1 квітня 2008 року дочірня або афільована компанія ВАТ «Газпром» щороку здійснюватиме прямі постачання газу промисловим споживачам України в обсязі не менше 7,5 млрд. куб. м.

Раніше газ промисловим споживачам України поставляло спільне підприємство «Нафтогазу України» і «РосУкрЕнерго» - ЗАТ «УкрГаз-Енерго».