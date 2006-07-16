Про фізіологічні потреби прихильників Януковича турбується ”Пора”

Громадянська партія “Пора” звернулася до Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з проханням забезпечити наметове містечко Партії регіонів, розташоване у Маріїнському парку столиці, біотуалетами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Пори”, у зверненні йдеться: “Учасники табору, які не забезпечені елементарними засобами гігієни, поставлені віч-на-віч зі своїми фізіологічними потребами. Це згубно впливає як на екологію парку, так і призводить до антисанітарії в містечку.

Водночас, відсутність засобів гігієни в Маріїнському парку створює певний дискомфорт не лише для учасників таборового містечка Партії регіонів, але й для перехожих та мешканців прилеглих вулиць”.