БЮТ назве конкурента для Черновецького завтра

Блок Юлії Тимошенко завтра визначиться зі своєю кандидатурою на посаду міського голови Києва.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив народний депутат, член фракції БЮТ, керівник київської організації ВО «Батьківщина» Анатолій СЕМИНОГА.

Він зазначив, що завтра відбудеться засідання фракції БЮТ за участю політради блоку, на якому буде визначатися відповідна кандидатура. “Я думаю, що завтра, скоріш за все, буде оприлюднена наша кандидатура на посаду міського голови”, - сказав А.СЕМИНОГА.

Водночас депутат зауважив, що офіційно кандидатура затверджуватиметься на міжпартійній конференції, проведення якої заплановане на 11-12 квітня.

А.СЕМИНОГА також повідомив, що зараз триває формування списку БЮТ для участі у дострокових виборах до Київської міської ради.

“Єдине, що можу сказати – відомі перші два місця в п’ятірці. Перша буде Юлія Володимирівна ТИМОШЕНКО, другий – ТУРЧИНОВ Олександр Валентинович”, - сказав А.СЕМИНОГА.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня Верховна Рада призначила позачергові вибори Київського міського голови і Київської міської ради. За відповідну постанову проголосували 246 із 441 народного депутата, зареєстрованого в залі. Не голосувала у повному складі фракція Партії регіонів. Вибори відбуватимуться 25 травня.