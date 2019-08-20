Тест на реакцію. Навіщо Росія посилює контроль над Чорним морем

У Росії планують цілодобово «слідкувати за порядком» в акваторії Чорного моря. Саме для цього Міноборони РФ нещодавно закупило для Криму безпілотники - для розвідки і патрулювання окупованого півострова. На думку росіян, це дозволить взяти під контроль значну частину акваторії Чорного моря. Імовірно, посилення контролю також напряму пов'язане з обмеженнями, які Росія запровадила майже на чверті площі Чорного моря, тим самим заблокувавши судноплавні шляхи до Болгарії, Грузії, Румунії та України.

Безперечно, Росія зараз намагається активізуватися у Чорноморському басейні. Та на цю ситуацію треба дивитися трохи ширше. Адже активізація присутності флоту РФ спостерігається не тільки там – достатньо поглянути на ситуацію в Арктиці, Балтії, на Далекому Сході… Тому не варто сприймати окремо Чорне море як театр якихось потенційних дій. Скоріше, це елемент загальної системи підготовки Росії до можливої «короткої переможної війни». І це також треба розуміти або як частину підготовчої стратегії, або, як варіант, як частину стратегії залякування та шантажу, який сьогодні є серйозним інструментом російської зовнішньої політики.

Безперечно, Росія зараз намагається активізуватися у Чорноморському басейні. Та на цю ситуацію треба дивитися трохи ширше

З точки зору економіки, Росія, як її влучно назвав американський письменник, - це країна-бензоколонка. Але, тим не менш, у неї є доволі суттєвий інструмент залякування – ядерна зброя. І саме ним Росія випробовує своїх сусідів на міцність.

З іншого боку, у самому Чорному морі дії Росії варто сприймати не інакше, як провокативні. Адже Крим, де-факто, окупований, вони вважають його своїм, а тому і вибудовують навколо нього закриті зони. Це тест: і нас, і НАТО випробовують на реакцію. Росія, імовірно, думає так: «От, ми оголосили закритими певні ділянки Чорного моря. І що? Якою буде реакція? Проковтнули – підемо далі. Не проковтнули – будемо враховувати».

На жаль, ми не можемо відповісти зброєю. Україні та НАТО слід відповідати лише одним чином - посиленням присутності країн-членів НАТО у Чорному морі. Щоб американські, британські, турецькі флоти раз за разом, постійно, заходили у Чорне море, відвідували українські, грузинські порти - щоб у Росії не виникало відчуття, що вона тут господар. Адже, якщо подивитися на те, що відбувається після захоплення нею Криму, то це виглядає не інакше, як спосіб довести усім, що саме вона контролює Чорне море. І цьому треба завадити і практичними, і дипломатичними заходами.

Володимир Огризко, дипломат, колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру дослідження Росії