Кличко програє Черновецькому 11,3 відсотка? (соцопитування)

Якби вибори столичного голови відбувалися найближчого тижня, то на них переміг би чинний мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. За нього готові віддати голоси 32% тих, хто готовий взяти участь у виборах 25 травня. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного з 24 по 30 березня ГО «Центр суспільних досліджень «Український меридіан».

Як повідомив експерт Центру Сергій КУЗКА, за найближчого конкурента Л. Черновецького, депутата Київради Віталія Кличка планують проголосувати 20,7% киян. Замикає трійку лідерів депутат Верховної Ради від Блоку «Наша Україна – Народна Самооборона» Микола КАТЕРИНЧУК з 10,1%.

Далі претенденти на крісло міського голови розташувалися у такій послідовності: міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО – 5,4%, депутат Верховної Ради від БЮТ Микола ТОМЕНКО – 4,3%, депутат Верховної Ради від БЮТ Михайло ПОЖИВАНОВ – 1,7%, голова Шевченківської РДА столиці Віктор ПИЛИПИШИН – 1,3%. Решта кандидатів отримали менше одного відсотка киян. Проти всіх голосуватимуть 6,6% киян, не визначилися із вибором 14,3% тих, хто планує взяти участь у голосуванні. Незважаючи на в цілому негативне ставлення киян до виборів, активність у день голосування передбачається на досить високому рівні – 70,6%, що перевищує явку під час останніх позачергових виборів до Верховної Ради України 30 вересня.

У той же час, за словами С. КУЗКИ, результати опитування не враховують можливої участі у виборах кандидата від БЮТ, якого підтримає Юлія ТИМОШЕНКО, зокрема Олександра ТУРЧИНОВА.

С. КУЗКА підкреслив, що наведені дані свідчать про збереження основними кандидатами на посаду міського голови свого електорального ядра, завойованого в ході виборів 2006 року. Це дає підстави говорити про відносну сталість вподобань киян. Окрім цього, прихильність до Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО продиктована певними успіхами мера та відповідного блоку у розбудові міста та негативним ставленням киян до безкінечних політичних баталій.

У той же час, за словами експерта, найзапекліша боротьба очікується на виборах до Київради, адже усі політичні сили намагатимуться зберегти та збільшити своє чисельне представництво та сформувати більшість. Як зауважив С. КУЗКА, ситуація із виборами до Київради виглядає наступним чином. Очолює перегони БЮТ – 28,7%. Слідом за ним іде Блок Леоніда Черновецького – 19,1%, Блок Кличка – 10,8%, Партія регіонів – 7,2%, «Наша Україна» - 6,9%, Блок Литвина – 4,3%, СПУ – 2,4%, Громадський актив Києва – 1,1%, КПУ – 0,8%. Не визначилися із вибором – 12,7%, проти всіх – 4,2%.

В опитуванні за методом прямого інтерв`ю взяли участь 900 киян. Похибка становить не більше 2,2%.