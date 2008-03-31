Кличко реєструється кандидатом у мери Києва

Віталій КЛИЧКО подав заяву на реєстрацію кандидатом на посаду міського голови м. Києва.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Блоку Віталія Кличка.

При цьому В.КЛИЧКО висловив переконання, що коаліція висуне єдину кандидатуру на посаду Київського міського голови. На брифінгу після подачі документів до Територіальної виборчої комісії В.КЛИЧКО зазначив: «Переговорний процес триває і я впевнений, що демократичні сили підтримають кандидатуру, яка користується найбільшим рейтингом довіри у киян».

Він зауважив, що Блок Віталія Кличка братиме участь у виборах до Київської міськради і що до кінця цього тижня буде оприлюднено формат участі у них та виборчий список. «До цієї політичної сили увійдуть ті партії та персоналії, які не заплямували себе співпрацею зі злочинною владою в Києві», - наголосив В.КЛИЧКО.