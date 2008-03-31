Єхануров: Україна ніколи не націлить свої ракети на Росію

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ заявляє, що Росія використовує подвійні стандарти, критикуючи бажання України співпрацювати з НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав сьогодні на брифінгу в Києві, підбиваючи підсумки роботи керівництва оборонного відомства за 100 днів.

«Стосовно співпраці Російської Федерації, я хотів би повторити, що є два стандарти: це стандарт, який Російська Федерація вибрала для себе – дуже високий стандарт співпраці; і другий - для інших, тобто для нас», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

Він наголосив, що «цей стандарт включає в себе співпрацю на рівні, вдвічі меншому".

За словами міністра, Україні ще дуже багато треба зробити, щоб досягти хоча б дві третини того, що зробила РФ у співпраці з Альянсом. Це, в першу чергу, стосується співпраці у військово-технічній сфері та обміну військовими новинками, сказав Ю.ЄХАНУРОВ «Що дозволено мені, не дозволено всім іншим», - сказав міністр, коментуючи позицію РФ з цього приводу. Ю.ЄХАНУРОВ підкреслив, що виступає за рівноправне партнерство та повагу один до одного.

Крім того, Ю.ЄХАНУРОВ висловив переконання, що співпраця оборонно-промислових комплексів України і Росії, в першу чергу, залежатиме від готовності підприємств, а не від політичної складової. Зокрема, він висловив сподівання, що спільно дві країни завершать проект Ан-70.

На переконання міністра, є цілий перелік озброєнь та військової техніки, при виробництві яких дві країни будуть змушені співпрацювати впродовж багатьох років.

«Я не бачу жодних проблем в тому, що заглохне співпраця», - наголосив Ю.ЄХАНУРОВ.

Міністр відзначив, що на сьогодні РФ має одні з найкращих відносин з країнами-членами Альянсу – Німеччиною, Францією та інщшими.

Крім того, він зауважив, що маловірогідно, що найближчим часом РФ становитиме загрозу національній безпеці України. «Яка б не була стратегічна доцільність, Україна ніколи не націлить свої ракети на Росію», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ, відповідаючи на запитання російського журналіста щодо можливих загроз з боку Росії.

Він вкотре наголосив, що відповідно до Конституції України, на її території не буде розміщено жодних іноземних військових баз. При цьому міністр відзначив, що виняток зроблено лише до 2017 року лише для Чорноморського флоту РФ.