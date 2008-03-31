Тарасюк дорікає російському МЗС за дипломатичну невитриманість

Народний депутат від фракції “Наша Україна – Народна Самооборона”, голова Комітету ВР з питань європейської інтеграції Борис ТАРАСЮК критикує заяву російського МЗС стосовно устремління України приєднатися до Плану дій щодо членства в НАТО на Бухарестському самміті Північноатлантичного альянсу.

Про це він заявив в інтерв’ю офіційному сайту блоку НУ-НС, коментуючи заяви глави МЗС Росії Сергія ЛАВРОВА про курс США на штучне, форсовано швидке затягування України і Грузії до НАТО та серйозні наслідки для відносин Росії з США та з НАТО, як організацією, в разі переходу в практичну площину питання про членство України і Грузії в НАТО.

“Заява Російського МЗС з дипломатичної точки зору є не витриманою, в ній містяться завуальовані погрози. Чомусь таких заяв з боку Росії ми не чули 19 червня 2003 року, коли на законодавчому рівні, конституційною більшістю Верховна Рада ухвалила Закон “Про основи національної безпеки”, який передбачав вступ до НАТО. Той же Сергій ЛАВРОВ тоді очолював Міністерство закордонних справ”, - зазначив Б.ТАРАСЮК.

За його словами, ніхто Україну або Грузію не затягує в НАТО, тим більше США. “США зайняли позитивну позицію щодо бажання України і Грузії приєднатися до ПДЧ”, - наголосив депутат.

За словами Б.ТАРАСЮКА, “дуже дивною виглядає нинішня позиція Москви і Партії регіонів, яка голосувала за вступ до НАТО, а тепер раптом змінила свою позицію”. На думку депутата, зміни в позиції Москви і Партії регіонів "є не випадковими”.

При цьому Б.ТАРАСЮК підкреслив, що не справа Росії визначати, якою є думка населення України. “Населення України шляхом виборів визначає, яку владу йому мати, тому не можна фактично перекручувати ситуацію в Україні і говорити про те, що ігнорується думка населення”, - додав він.

За словами Б.ТАРАСЮКА, в даному випадку влада діє відповідно до мандату, який надано їй внаслідок демократичних виборів і відображає настрої населення.

Крім того, депутат зауважив, що сьогодні йдеться не про вступ до НАТО, а про документ, який буде надавати можливість здійснювати відповідні реформи в напрямку до вступу в Альянс. “Рішення про вступ до НАТО ще ніким не приймалось, воно буде схвалюватись на Всеукраїнському референдумі” - наголосив Б.ТАРАСЮК.

Як повідомляв УНІАН, в інтерв`ю газеті «Известия» міністр закордонних справ Російської Федерації С.ЛАВРОВ заявив, що США дедалі більш активно впроваджуються в пострадянський простір: «Україна, Грузія - яскраві приклади. Якщо Україну і Грузію втягнуть в НАТО, це призведе до суттєвого негативного геополітичного зрушення».