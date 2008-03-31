Костусєв звинуватив Вінського у ”дрімучій некомпетентності”

Голова Антимонопольного комітету України Олексій КОСТУСЄВ вважає, що міністр транспорту і зв`язку Йосип ВІНСЬКИЙ не бажає усувати ручний контроль за галуззю транспорту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.КОСТУСЄВ заявив сьогодні на прес-конференції.

За словами голови АМК, такі висновки він зробив у зв`язку з блокуванням Мінтрансзв’язку ухвалення рішення про створення Національної комісії регулювання транспорту.

«На жаль, як протидія створенню Нацкомісії використовуються відкриті листи до керівників держави, в яких дається, зокрема, і політична оцінка створенню незалежного регулятора в галузі транспорту, даються посилання на домовленості, досягнуті в рамках коаліційної угоди», - зазначив він.

За даними О.КОСТУСЄВА, існує відповідний лист Й.ВІНСЬКОГО від 21 березня. «Думаю, що більшість з тих, хто читав послання Й.ВІНСЬКОГО від 21 березня, погодяться з тим, що в ньому, по суті, немає ніяких аргументів. Втім неозброєним оком видно небажання усувати ручний контроль за галуззю», - сказав голова АМК.

При цьому він зазначив, що висновки в листі некомпетентні. «Деякі речі з листа пана Й.ВІНСЬКОГО просто вражають своєю дрімучою некомпетентністю. Наприклад, висновок про те, що залізниця працює мало не в стані конкуренції, і не є монополією», - заявив О.КОСТУСЄВ.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня міністр транспорту і зв`язку Й.ВІНСЬКИЙ заявив, що він виступає категорично проти створення Національної комісії з питань регулювання транспорту.

«Категорично проти неї сьогодні - до того, поки ми не завершимо реформування сфери транспорту, а воно не проводилося», - зазначив він.

За словами міністра, оскільки сьогодні транспортна галузь «перебуває в жахливому стані, механізм має бути протилежний – не регулювання, а введення ринкових механізмів формування тарифів».

Як зазначив Й.ВІНСЬКИЙ, тарифна політика - це також елемент державної політики. «Цією політикою займається міністерство, і цього достаньо», - вважає він.

Раніше заступник генерального директора «Укрзалізниці» Віктор ЧОРНИЙ заявляв, що «Укрзалізниця» також не бачить необхідності у створенні Національної комісії з питань регулювання транспорту (НКРТ).

Нагадаємо, Міністерство економіки оприлюднило проект закону України “Про Національну комісію регулювання транспорту України”. Документ розроблений за дорученням прем`єр-міністра України від 6 лютого 2008 року.

Створення НКРТ, на думку Мінекономіки, має стати дієвим важелем забезпечення посилення ефективності державного регулювання діяльності на ринках природних монополій і суміжних ринках у галузі транспорту, зокрема в питаннях формування цінової (тарифної) політики.

Метою законопроекту є забезпечення ефективності функціонування ринків транспортних послуг на основі збалансованих інтересів суспільства, суб`єктів природних монополій і споживачів транспортних послуг.