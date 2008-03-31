Симоненко обіцяє Бушу ”дуже теплий прийом”

Комуністична партія України проведе цього тижня в Києві низку масових заходів проти вступу України в НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на відкритті прес-центру КПУ лідер цієї партії Петро СИМОНЕНКО.

«Сьогодні Компартія разом із іншими політичними силами починає Всеукраїнську акцію протесту, яка завершує всі ті попередні акції, що проводилися з початку цього року, минулого року проти вступу України в НАТО. І центральною подією буде мітинг на Майдані Незалежності сьогодні о 14.00», - сказав П.СИМОНЕНКО.

До акції планується залучити більше 10 тис. громадян країни. “Майдан дозволяє забезпечити участь у таких масових заходах десь десяти тисяч. На нашому заході точно буде більше 10 тисяч, і вся площа буде зайнята”, - сказав лідер КПУ.

За його словами, акції протесту в Києві погодилися підтримати вже 8 партій.

Як повідомив П.СИМОНЕНКО, вже зараз на Майдані Незалежності працює наметове інформаційне містечко, де впродовж тижня відбуватиметься обмін думками щодо НАТО. «Це буде місце, де ми зможемо почути голос власного народу й почути настрої щодо того, як ставляться наші громадяни до тієї політики, яку проводить офіційний Київ», - зазначив П.СИМОНЕНКО.

Він не уточнив, які саме заходи заплановані на найближчі дні, проте висловив упевненість, що «ряд акцій сприятиме розширенню й формуванню реального уявлення громадян України про наслідки втягування України в НАТО». Крім того, за словами лідера КПУ, акції також присвячені протесту «проти тієї агресивної політики, яку проводить США, втягуючи Україну в НАТО».

«Ми протестуватимемо й проти того, що розпорядженням Президента практично почався етап втягування України у військові операції щодо подій в Афганістані», - підкреслив П.СИМОНЕНКО.

“Німеччина відмовляється брати участь у військових операціях на півдні Афганістану. Вона залишає свій військовий контингент лише в спокійних регіонах, у центрі, а там, де ллється кров і гинуть сьогодні представники країн НАТО, Німеччина відмовляється брати участь. І практично відбуватиметься заміна цього контингенту українським, який буде кинутий як гарматне м`ясо в полум`я чергової кризи”, - сказав П.СИМОНЕНКО.

Щодо того, що саме робитиме КПУ в зв`язку з приїздом до Києва Президента США Джорджа БУША, він сказав: “Я не хотів би зараз деталізувати деякі акції, які будуть проведені під час перебування БУША, одне тільки можу сказати, що ми йому влаштуємо дуже теплий прийом”.

Лідер КПУ повідомив, що до України вже прилетіли близько 800 американців, які супроводжують візит Президента США до України, і в основному це представники служби безпеки.

На його думку, “особливі заходи” безпеки реально можуть нести загрозу життю громадянам України. “Здійснюється поквартирний обхід неграми наших громадян із попередженнями про те, що будь-яке ворушіння занавісок і спроби виглянути, якщо поганий зір, із вікна в окулярах, може призвести до того, що снайпери на знищення стрілятимуть, забезпечуючи безпеку Президента США”, - сказав П.СИМОНЕНКО, посилаючись на телефонні дзвінки киян у центральний офіс КПУ.

“Я переконаний, що ці акції покажуть Європі й тим, хто не живе за подвійними стандартами, що насправді в Україні зовсім інша ситуація. Й Президент, й інші, хто підписував листи, вони відірвані від волі наших громадян і не є виразниками їхньої волі. Таким чином, ми будемо все робити, щоб до того рішення, яке може бути прийняте на саміті в Бухаресті, вся Європа побачила, що Україна проти вступу в НАТО”, - підкреслив П.СИМОНЕНКО.