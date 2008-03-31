Омельченко обіцяє подумати про мерське крісло післязавтра

Народний депутат від НУ-НС, колишній міський голова Києва Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО ще не прийняв рішення, чи балотуватиметься він на посаду мера столиці.

Про це він сказав в інтерв’ю УНІАН.

О.ОМЕЛЬЧЕНКО підкреслив, що не прийматиме рішення до 2 квітня. «Завтра 1 квітня, тому я не прийматиму рішення, щоб це не виглядало як жарт, а 2 квітня буду думати», - сказав О.ОМЕЛЬЧЕНКО.

На запитання, чи не виключає він для себе можливість балотуватись на посаду Київського міського голови, О.ОМЕЛЬЧЕНКО відповів: «Таку можливість повинні не виключати кияни».

Разом з тим, за даними деяких ЗМІ, О.ОМЕЛЬЧЕНКО має намір очолити виборчий список політичної сили, котра поки що не названа, для участі у виборах депутатів Київської міськради.

Зокрема, як пише сьогодні газета «Коммерсант-Украина» з посиланням на міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, для участі у позачергових виборах депутатів Київради екс-мер Києва і народний депутат О.ОМЕЛЬЧЕНКО створить власний політичний проект. "На виборах депутатів Київради Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО буде висувати свій блок або свою партію", - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.