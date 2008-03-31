У БЮТ оцінили процеси в НУ-НС: перемелеться, борошно буде

Фракція БЮТ у парламенті сьогодні найбільш згуртована, заявляє народний депутат України, член політбюро партії ВО "Батьківщина" Геннадій ЗАДИРКО.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Донецьку. "Наші ряди найбільш згуртовані, ви бачите це за результатами голосування", - сказав народний депутат. І додав: "Ми голосуємо так, як вирішила фракція - всі 156 депутатів Верховної Ради від Блоку Юлії Тимошенко єдині в своєму пориві здійснити перетворення, добитися позитивних результатів і створити всі умови для ефективної роботи уряду".

Відповідаючи на запитання, чи є сьогодні якісь розбіжності між БЮТ і НУ-НС у Верховній Раді, Г. ЗАДИРКО сказав, що особливих розбіжностей немає. "Те, що стосується блоку "Наша Україна - Народна самооборона", думаю, що з мого боку коментувати щось було б неправильно. У нас є такі голосування, де в нас і 400 голосів у парламенті, - зазначив депутат, - Я можу сказати: коаліція існує, зміни до бюджету ми проголосуємо, програму уряду ми проголосуємо, в цьому немає ніякого сумніву". Г.ЗАДИРКО пояснив: "Те, що там усередині "Нашої України - Народної самооборони", очевидно, є якісь дискусії, я вважаю, що це нормальний процес, демократичний процес. Я думаю, що все перемелеться, борошно буде".

Узагальнюючи внутрішньопартійні процеси, які відбуваються сьогодні в парламенті, Г.ЗАДИРКО сказав: "Можна говорити і про якісь розколи в Партії регіонів, але це буде невірно - БОГАТИРЬОВА там, БОГАТИРЬОВА тут, хтось приїжджає на з`їзд, хтось не приїжджає на з`їзд... Йдуть нормальні демократичні процеси, і до цього треба спокійно ставитися".