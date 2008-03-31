Яценюк не розірветься: він просить дати йому заступників

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК закликає парламент завтра обрати його заступників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час погоджувальної ради.

А.ЯЦЕНЮК пояснив це тим, що завтра він братиме участь в офіційних заходах, пов’язаних із візитом до України Президента США Джорджа БУША, а 2 і 3 квітня – перебуватиме у Москві, тому не зможе вести засідання парламенту.

«Тому я просив би, щоб ми завтра вирішили питання по заступниках, тому що в іншому випадку доведеться розглядати питання щодо календарного плану», - сказав голова ВР.