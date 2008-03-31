Ющенко вимагає від коаліції виконати угоду

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає від представників коаліції неухильного виконання коаліційної угоди, в тому числі в частині ухвалення законів, передбачених цим документом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА, інформуючи про підсумки зустріч Президента України з депутатами фракції "Наша Україна – Народна самооборона".

За словами І.ВАННИКОВОЇ, під час зустрічі В.ЮЩЕНКО підкреслив, що неухильне виконання коаліційної угоди фракціями більшості свідчитиме про справжній дух партнерства і ефективність коаліції.

Глава держави наголосив, що ухвалення очікують законопроекти, передбачені коаліційною угодою.

Як повідомлялося, угодою про створення Коаліції демократичних сил у парламенті VI скликання передбачено необхідність прийняття 12 законопроектів, зокрема, про внесення змін до Конституції України (щодо скасування недоторканності народних депутатів України); про внесення змін до Закону України «Про статус народного депутата України» (щодо скасування недоторканності народних депутатів України, а також скасування пільг та компенсацій для народних депутатів України); про Кабінет Міністрів України; про опозицію; про імперативний мандат; про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо призначення позачергових виборів до Київської міської ради та Київського міського голови).