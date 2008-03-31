Що робити з Україною, НАТО вирішить 4 квітня

Засідання комісії Україна-НАТО на найвищому рівні в Бухаресті заплановане на 4 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-секретар Президента України Ірина ВАННИКОВА на брифінгу для преси.

І.ВАННИКОВА розповіла, що в цьому заході братимуть участь глави держав та урядів Північноатлантичного альянсу і, відповідно, Президент України. Після засідання комісії запланована спільна прес-конференція Президента України і генерального секретаря НАТО Яапа де Хоопа СХЕФФЕРА.

І.ВАННИКОВА нагадала, що візит Президента до Бухареста розпочнеться 3 квітня. В.ЮЩЕНКО планує взяти участь в робочому ланчі глав-держав та урядів країн-членів НАТО під головуванням Я.СХЕФФЕРА.

На цей день також заплановано ряд двосторонніх зустрічей, зокрема з прем’єр-міністром Нідерландів, прем’єр-міністром Норвегії та прем’єром Люксембургу. Також планується участь в зустрічі глав-держав контрибуторів міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані під головування Я.СХЕФФЕРА.

Повідомила І.ВАННІКОВА і про орієнтовний склад делегації. Зокрема з Президентом до Бухареста відбудуть міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО, міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ, заступник глави Секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ та секретар РНБО Раїса БОГАТИРЬОВА.