Що робити з Україною, НАТО вирішить 4 квітня
Візит Ющенка розпочнеться у четвер
Засідання комісії Україна-НАТО на найвищому рівні в Бухаресті заплановане на 4 квітня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-секретар Президента України Ірина ВАННИКОВА на брифінгу для преси.
І.ВАННИКОВА розповіла, що в цьому заході братимуть участь глави держав та урядів Північноатлантичного альянсу і, відповідно, Президент України. Після засідання комісії запланована спільна прес-конференція Президента України і генерального секретаря НАТО Яапа де Хоопа СХЕФФЕРА.
І.ВАННИКОВА нагадала, що візит Президента до Бухареста розпочнеться 3 квітня. В.ЮЩЕНКО планує взяти участь в робочому ланчі глав-держав та урядів країн-членів НАТО під головуванням Я.СХЕФФЕРА.
На цей день також заплановано ряд двосторонніх зустрічей, зокрема з прем’єр-міністром Нідерландів, прем’єр-міністром Норвегії та прем’єром Люксембургу. Також планується участь в зустрічі глав-держав контрибуторів міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані під головування Я.СХЕФФЕРА.
Повідомила І.ВАННІКОВА і про орієнтовний склад делегації. Зокрема з Президентом до Бухареста відбудуть міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО, міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ, заступник глави Секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ та секретар РНБО Раїса БОГАТИРЬОВА.