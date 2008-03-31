Буша в Борисполі зустрінуть артилерійськими залпами

Сьогодні Президента США Джорджа БУША зустрінуть салютом націй.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу прес-секретар Президента України Віктора Ющенка Ірина ВАННИКОВА.

За її словами, так званий салют націй пролунає під час церемонії зустрічі Джорджа БУША в аеропорту «Бориспіль». Він складатиметься з 21 артилерійського залпу.

«Це старовинна традиція: коли кораблі заходили у дружній порт, вони розряджали пушки, щоб продемонструвати, що в них дружні наміри, і немає намірів образити людей, до яких вони запливають. Тому під час візитів зі статусом “державний” завжди звучить 21 артилерійський залп», – сказала І.ВАННИКОВА.

Вона також повідомила, що Дж.БУША зустрічатиме глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА, міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО, київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ і посли двох країн Вільям ТЕЙЛОР і Олег ШАМШУР.