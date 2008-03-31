У Тимошенко хочуть зачистити газових посередників за межами України теж

Фінансове оздоровлення НАК «Нафтогаз України» в результаті повернення компанії монопольного права на газовому ринку дозволить створити гарантії повернення кредитних коштів кредитним установам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.

«Відмова від посередницьких схем істотно поліпшить фінансовий стан НАК «Нафтогаз України» і, безумовно, його кредитори зможуть одержати реальну гарантію повернення своїх кредитів без будь-яких проблем і затримок», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Водночас він не уточнив термінів, протягом яких НАК «Нафтогаз України» має намір направити організаціям-кредиторам аудиторський висновок.

За словами О.ТУРЧИНОВА, уряд також для фінансового оздоровлення компанії планує створити умови для відстрочення податкових платежів для «Нафтогазу». «Я думаю, що ми їх підтримаємо, тому що дуже великі обсяги розрахунків стоять перед «Нафтогазом». Сьогодні повністю акумульований ресурс, щоб повністю розрахуватися за газ, який споживає Україна», - пояснив він.

Перший віце-прем`єр розраховує, що нинішні переговори у Москві між «Нафтогазом» і російським «Газпромом» врегулюють проблеми газового ринку. «Я сподіваюся, що буде схема не тільки без посередників на території України, але ій без посередників за її межами. Це найбільш оптимальний варіант, і я хочу вірити, що і Президент ПУТІН, і майбутній Президент, зацікавлені в тому, щоб тема «РосУкрЕнерго» пішла в минуле як проблема вчорашнього дня», - наголосив О.ТУРЧИНОВ.

Як повідомлялося, наприкінці минулого року представники компаній, які керують активами кредиторів “Нафтогазу”, заявили про можливе оголошення після 31 грудня 2007 року технічного дефолту компанії НАК «Нафтогаз України» у зв`язку з відсутністю фінансового звіту за 2006 рік. За словами управляючих компаній, інвестори можуть заявити до дострокового погашення єврооблігації НАК на суму 500 млн. дол.

26 грудня 2007 року Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що уряд зупинив можливість оголошення банкрутом НАК «Нафтогаз України».

Водночас, 2 січня Ю.ТИМОШЕНКО знову заявила, що НАК «Нафтогаз України» знаходиться на межі банкрутства. За її словами, компанія не має затвердженого балансу газу на 2008 рік, і має таку кредиторсько-дебіторську заборгованість, яка свідчить про те, що «фінансове здоров`я компанії не забезпечене».

За її словами, для збереження компанії уряд готовий здійснити санацію підприємства за рахунок прямих бюджетних асигнувань, а також надати систему необхідних пільг.

Тоді ж голови НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА повідомив, що «Нафтогаз» завершила 2007 рік зі збитком близько 5 млрд. грн., тоді як у 2006 році збиток компанії становив 2,5 млрд. грн.

У держбюджеті на 2008 рік передбачено надання державних гарантій за зобов`язаннями НАК «Нафтогаз України » на суму 12 млрд. грн.