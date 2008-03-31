Україна і США сьогодні підпишуть ”космічну” угоду

Посол України в США Олег ШАМШУР вважає, що державний візит президента США Джорджа БУША в Україну 31 березня -1 квітня буде знаковим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол сказав на брифінгу в понеділок.

“Візит є знаковим не тільки тому, що він відбувається після тривалої перерви -7 років, а й тому, що він відбувається за нових умов, які пов’язані із змінами в Україні”, - сказав він.

За словами посла, візит є нагодою для президентів України та США обговорити питання стратегічного характеру двосторонніх відносин, підтримку демократичних процесів в Україні.

О.ШАМШУР повідомив, що сьогодні в рамках візиту в МЗС України буде підписано двосторонню угоду про співробітництво в галузі дослідження та використання космічного простору.” Підписання цієї угоди є фактом визнання можливостей України в сфері високих технологій”, - зазначив він.

За словами посла, угода про торговельну та інвестиційну співпрацю, яка також буде підписана в рамках візиту, має надати потужний імпульс співробітництву в галузі торгівлі і залученню інвестицій. О.ШАМШУР повідомив, що угода вже підписана у Вашингтоні американською стороною і сьогодні її підпише міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН. Згідно цієї угоди, буде створено Раду з питань інвестицій і торгівлі, на засіданнях якої будуть обговорюватись відповідні питання.

Також буде підписано “дорожню карту”, яка визначить перспективи двостороннього співробітництва.

О.ШАМШУР також повідомив, що вчора були підписані два важливі контракти: щодо постачання палива для Південноукраїнської АЕС та щодо реалізації проекту побудови сховища для відпрацьованого палива з українських АЕС.

Відповідаючи на запитання щодо заходів безпеки під час візиту президента США, О.ШАМШУР зазначив, що “треба виходити з того, що терористичні загрози є абсолютно реальними і заходи безпеки виправдані”.