У БЮТ заявляють, що вони готуються до президентських виборів

Сьогодні політичний Блок Юлії Тимошенко готується до виборів Президента України, відзначає народний депутат України, член політбюро партії ВО "Батьківщина" Геннадій ЗАДИРКО.

Про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Донецьку. "Сьогодні ми на правильному шляху, ми сьогодні ставимо перед собою серйозні завдання, ми готуємося до президентських виборів, не будемо це приховувати", - заявив Г.ЗАДИРКО. І додав: "Усі знають, що на носі президентські вибори. Всі знають, що в 2010 році буде новий Президент у нашій країні". Депутат не став називати передбачувану кандидатуру майбутнього Президента і сказав тільки: "У мене немає ніяких сумнівів, буде сильний".

"Ми чудово розуміємо, що одне з основних завдань політичної партії – це політична боротьба і участь у виборах, - повторив Г.ЗАДИРКО. - Безперечно, наша політична сила братиме участь у президентських виборах, і в цьому немає ніяких сумнівів".

"Тому ми сьогодні, безперечно, працюємо над зміцненням кадрового потенціалу, працюємо над зміцненням партійних організацій", - додав народний депутат.