Литвин знає, яка ідея остаточно зруйнує роботу ВР

Лідер фракції Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН заявляє, що погоджувальна рада не ухвалила остаточного рішення з жодного питання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам після закінчення засідання погоджувальної ради.

За словами В.ЛИТВИНА, як і до цього «регламенту немає, Конституція не діє».

Депутат додав, що можна лише прогнозувати, що завтра будуть спроби розглянути зміни до закону про статус народного депутата. Зокрема, під виглядом скасування депутатської недоторканності будуть намагання запровадити імперативний мандат.

Також, за словами В.ЛИТВИНА, не досягнуто жодних домовленостей щодо обрання заступників голови ВР. Він зазначив, що на погоджувальній раді не розглядалася жодна кандидатура – ані на посаду першого заступника голови, ані на посаду заступника. Водночас В.ЛИТВИН нагадав, що 2 і 3 квітня спікер Арсеній ЯЦЕНЮК має здійснити візит до Москви, і у такій ситуації практично нікому буде вести засідання парламенту.

На думку депутата, з цих кадрових питань мають вести переговори Партія регіонів і правляча коаліція. В.ЛИТВИН зазначив, що сам він не претендує на жодну з цих посад, а хоче залишатися керівником своєї фракції.

В.ЛИТВИН також нагадав, що виступає проти виділення одного дня на пленарному тижні ВР для розгляду законопроектів, внесених опозицією. «Це остаточно зруйнує роботу ВР», - сказав він.