Наша Україна: НАТО є територією добробуту й демократії

Партія “Народний Союз Наша Україна” цілковито підтримує зусилля Президента України Віктора ЮЩЕНКА, парламентської коаліції та уряду, спрямовані на приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві партії.

“Вступ України до НАТО визначений українським законодавством як одне з головних завдань у сфері оборони й національної безпеки. Виконання цього завдання означатиме входження України до кола розвинутих демократій, які спільними зусиллями забезпечують мир і безпеку на європейському континенті”, – йдеться у документі.

В НСНУ вважають, що приєднання до ПДЧ позитивно вплине передовсім на внутрішній розвиток країни, “оскільки головним змістом плану є побудова демократичного суспільства, сучасної системи державного управління і розвинутої економіки”.

На думку представників НСНУ, офіційні заяви керівників держав - членів Альянсу свідчать про те, що країни НАТО вже готові сприймати Україну як надійного стратегічного партнера. За таких обставин, переконані у «Нашій Україні», і питання приєднання України до ПДЧ, і її вступ до НАТО є лише справою часу. Водночас партія вважає своїм завданням максимально прискорити цей процес.

“Наше завдання – щоб ця важлива подія на шляху євроатлантичної інтеграції України сталася якомога раніше. Для цього насамперед потрібна консолідація всього українського політикуму, зокрема, припинення практики дій опозиції проти зовнішньополітичних цілей нашої країни, визначених національним законодавством. По суті, такі дії є антидержавною діяльністю, спрямованою на послаблення позицій України на міжнародній арені”, – говориться у заяві.

Також НСНУ закликає українську владу, насамперед Кабінет Міністрів, активізувати просвітницьку роботу, спрямовану на подолання стереотипів холодної війни, внаслідок яких у багатьох громадян України склалося хибне уявлення про НАТО.

“Міфи про те, що рух України до НАТО спрямований проти Росії, чи про те, що в Україні нібито будуть розміщені іноземні війська, мають бути дезавуйовані подачею правдивої інформації українській громадськості. Громадяни України повинні знати, що НАТО є територією добробуту й демократії, що Альянс упродовж півстоліття забезпечує мир і стабільність у Європі, що жодна країна НАТО за цей час не стала об’єктом нападу іноземної держави, що перебування в НАТО схвалюють жителі всіх країн-членів Альянсу, включаючи слов’янські та православні країни. Українці повинні знати, що з інтеграцією в НАТО значно зростуть можливості України відстоювати свої національні інтереси через вплив на світову й регіональну політику”, – стверджують представники НСНУ.