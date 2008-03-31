Ющенко: із вступом України до НАТО не виникає жодних нових загроз для Росії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО дав інтерв`ю телеканалу ABC News (США).

Як повідомляє прес-служба глави держави, головні теми розмови - державний візит в Україну Президента США Джорджа БУША, євроатлантична інтеграція нашої держави та перспективи приєднання до ПДЧ.

В.ЮЩЕНКО підтвердив, що у виборі євроатлантичного напряму інтеграції для України «безпековий компонент є домінантним» і цей вибір скерований на національні інтереси.

«Із вступом України до НАТО не виникає жодних нових загроз для Росії», - упевнений Президент, додавши, що позиція країн-членів НАТО, які наразі не висловили підтримку намірам України приєднатися до ПДЧ, «не є проблемою наших двосторонніх відносин».

Глава держави висловив упевненість у тому, що під час саміту НАТО в Бухаресті Україна отримає позитивний сигнал щодо ПДЧ, припустивши, що відповідь Альянсу може остаточно сформуватися під час самого саміту.

Інтерв`ю вийде в ефір телеканалу у трьох основних випусках новин 31 березня та 1 квітня. Зокрема його можна буде подивитися у вечірніх новинах, що мають одну із найбільших за кількістю аудиторій США - близько 8 мільйонів глядачів. Окрім того, інтерв`ю транслюватиметься на радіо та буде розміщено на сайті телекомпанії.

Інтерв`ю провів кореспондент ABC News у Вашингтоні з 2004 року Девід Керлі - володар двох премій Греммі (найпрестижніша у США нагорода в галузі телебачення).

* * * ABC News (Ей-Бі-Сі Ньюз) - один з трьох найпопулярніших інформаційних ресурсів у США, заснований у 60-х роках ХХ століття. До ABC News входять телеканал, радіостанція та інтернет-сайт, котрі працюють у цілодобовому режимі. Деякі теле- та радіопрограми компанії транслюються у Великій Британії (спільно з телеканалом Бі-Бі-Сі) та Австралії.

ABC News має розгалужену кореспондентську мережу по всьому світу.