Черновецький: будівництва, які здобули скандальну славу, будуть припинені

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що розпорядився припинити дію незаконних рішень Київради попереднього скликання щодо будівництва на території Жовтневої лікарні та на Пейзажній алеї.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

«Ці будівництва, які здобули собі скандальну та сумну славу, будуть припинені до найближчої сесії Київської міської ради. На сесії буде розглянуто рішення про відміну незаконних дозволів на будівництво більш, ніж двох десятків об`єктів, у тому числі, й на території Пейзажної алеї та Жовтневої лікарні, за якими стоять головні помічники лідера БЮТ – КУРОВСЬКИЙ і ГУБСЬКИЙ», – сказав Л.Черновецький.

Як зазначив Київський міський голова, питання буде винесено на відкрите голосування.

Як повідомляв УНІАН, ТОВ «Фінансово-будівельна компанія Житло-Буд» в односторонньому порядку ухвалило рішення зупинити будівництво житлового будинку по вулиці Шовковичній, 39/1-А у м. Києві (на території Жовтневої лікарні).

Про це повідомив перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ сьогодні на брифінгу.

"Компанія «Житло-Буд» у односторонньому порядку ухвалила рішення відмовитися від будівництва й надіслала відповідний лист пану ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ про свою відмову. Я сподіваюся, що пан ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, отримавши відмову, не віддасть ділянку під будівництво кому-небудь зі своїх колег, друзів або родичів», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Водночас перший віце-прем`єр підкреслив, що для остаточної заборони будівництва висотного будинку на території Жовтневої лікарні необхідно розглянути й проголосувати на сесії Київської міськради рішення про відміну виділення цієї ділянки під будівництво.