Помічник генсека ООН із прав людини Шимонович наприкінці травня відвідає Україну



Про це йдеться в повідомленні Центру новин ООН.

«Помічник Генерального секретаря ООН із прав людини Іван Шимонович наприкінці травня вирушить в Україну», - сказано в повідомленні.

Шимонович має намір побувати у східних районах, що перебувають під контролем збройних груп.

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«В інтерв`ю Радіо ООН Іван Шимонович вітав підтримання режиму припинення вогню на сході України. Разом із тим він зазначив, що цей режим періодично порушується», - йдеться в повідомленні.

Шимонович відзначив необхідність того, щоб припинення вогню перейшло в стійкий мир. «А прийти до політичного врегулювання конфлікту можуть допомогти положення Мінської угоди», - заявив Шимонович.

Він повідомив, що на початку червня місія ООН, яка відстежує порушення прав людини в Україні, представить свою чергову доповідь.