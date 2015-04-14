Клімкін виключив амністію для бойовиків, які обстріляли Маріуполь і збили Боїнг

Про це він сказав в ефірі "5 каналу", повідомляє Обозреватель.

"Чи можемо ми застосувати амністію до тих, хто збив малайзійський лайнер? Хто організував обстріл Маріуполя? Звичайно, ні!" - заявив Клімкін.

Читайте такожНі про яку автономію Донбасу не може бути мови - Гройсман

Міністр також виключає призначення бойовиків на керівні посади після проведення виборів у Донецькій та Луганській областях.