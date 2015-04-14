Клімкін виключив амністію для бойовиків, які обстріляли Маріуполь і збили Боїнг
23:37, 14 квітня 2015Політика
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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про неможливість застосування амністії щодо бойовиків, причетних до обстрілу Маріуполя 24 січня і аварії літака Malaysia Airlines.
REUTERS
Про це він сказав в ефірі "5 каналу", повідомляє Обозреватель.
"Чи можемо ми застосувати амністію до тих, хто збив малайзійський лайнер? Хто організував обстріл Маріуполя? Звичайно, ні!" - заявив Клімкін.
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Міністр також виключає призначення бойовиків на керівні посади після проведення виборів у Донецькій та Луганській областях.
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