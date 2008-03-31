В Україну прибув Президент США (фото)

В Україну з державним візитом прибув Президент США Джордж БУШ.

Як передає кореспондент УНІАН, в аеропорту Дж.БУША зустрічали міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО та глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА та інші посадовці. В аеропорту також зібралися представники більше 80 українських ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, згідно з планом візиту, 1 квітня відбудеться зустріч Дж.БУША з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ. Глави двох держав проведуть зустріч у форматі «віч-на-віч», після чого відбудуться українсько-американські переговори у розширеному форматі.

Президент США також планує провести зустрічі з вищим керівництвом України та лідером опозиції.

В ході візиту планується підписати українсько-американські документи: “Дорожню карту”, яка визначає перспективи українсько-американського співробітництва, Угоду про співробітництво в галузі дослідження та використання космічного простору та Угоду про торговельну та інвестиційну співпрацю.

Крім того, Дж.БУШ разом з дружиною Лорою БУШ відвідають Національний заповідник “Софія Київська” та школу № 57.