ЄС готовий надати Україні фахівців для підготовки суддів та юристів

Про це у Брюсселі на конференції, присвяченій Україні, заявив європейський комісар з питань Європейської політики сусідства і переговорів по розширенню Йоханнес Ган.

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"Ми готові визначити фахівців ЄС, які будуть давати поради щодо виконання нового законодавства (в судовій сфері) і навчати нове покоління суддів та юристів", - сказав він.

Йоханнес Ган відзначив необхідність боротьби з корупцією. "Якщо Україна хоче послати друзям чіткий сигнал, то вона повинна позбутися корупції. Корупція повинна бути покарана, але ще більш важливо, щоб її можна було запобігти в новій професійній культурі відкритості та прозорості, яка повинна бути створена", - зазначив єврокомісар.

Йоханнес Ган висловив переконання, що якщо буде стабілізована країна, буде стабілізовано регіон. "Краще майбутнє для України може бути досягнуто тільки через рішучі і негайні зміни. Україна повинна сама знайти шлях і мужність для реформ. ЄС буде ключовим гравцем, підтримуючи необхідні реформи", - запевнив Йоханнес Ган.

При цьому єврокомісар задався питанням: "Чому Україна не така, як Польща?" "Нам відомо, що в 1991 році Україна і Польща мали однакові ВВП. Зараз ВВП Польщі в 3 рази вище, ніж України. Необхідно зустріти хворобливі зміни. Це вимагає мужності та лідерства", - переконаний він.