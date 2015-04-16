Яценюк: Україна є переможницею в Другій світовій війні



Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час засідання організаційного комітету з підготовки і відзначення 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни.

“Це відзначення 70-річчя відбувається, коли проти України Російська Федерація почала здійснювати військову агресію, і історія, звичайно, розпорядилася дуже драматично: 70 років тому ми пліч-о-пліч боролися з нацизмом і воювали та перемогли, а зараз Російська Федерація, яка разом з Україною перемагала в Другій світовій війні, розпочала військову агресію проти Української держави», - сказав Яценюк.

За його словами, відзначення 70-ї річниці Перемоги над нацизмом «є не тільки історичним, але й знаковим.

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«Спроби Російської Федерації переписати історію, приватизувати Перемогу у Другій світовій війні і привласнити цю священну й історичну боротьбу над нацизмом, повинні бути присічені, і Україна є державою-переможницею у Другій світовій війні, Україна є засновницею Організації Об`єднаних Націй. Загальний обсяг втрат України під час Другої світової війни - це 40% людських і матеріальних втрат, на 14 млн зменшилось населення України за результатами Другої світової війни, і тому ми є державою-переможницею, ми боролися з нацизмом і ми повинні гідно відзначити ці події і вшанувати кожного ветерана Другої світової війни, кожного, хто воював під час Великої Вітчизняної війни”, - підкреслив Яценюк.

За його словами, завдання Української держави — вшанувати кожну людину і продемонструвати історичну справедливість того, що відбувалось 70 років тому, і не допустити повторення таких трагічних і жахливих подій, які відбувалися у минулому столітті.