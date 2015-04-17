На головній площі Краматорська знесли Леніна (фото, відео)
18:17, 17 квітня 2015Політика
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Сьогодні в Краматорську повалили пам'ятник Леніна на головній площі міста.
У Краматорську провели мітинг і знесли Леніна / 6264.com.ua
Пам'ятник скинули під час ходи "Краматорськ - Україна", в якому за оцінками міліції, приймає участь близько 1,5 тисячі осіб.
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Хода присвячувалася річниці проукраїнського мітингу в захопленому бойовиками Краматорську, що відбувся 17 квітня 2014 року.
6264.com.ua
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