На головній площі Краматорська знесли Леніна (фото, відео)

Пам'ятник скинули під час ходи "Краматорськ - Україна", в якому за оцінками міліції, приймає участь близько 1,5 тисячі осіб.

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Хода присвячувалася річниці проукраїнського мітингу в захопленому бойовиками Краматорську, що відбувся 17 квітня 2014 року.