Тимчук закликає не проводити в Одесі акцій до річниці трагедії в Будинку профспілок

Як передає кореспондент УНІАН, про це Тимчук заявив на брифінгу в Одесі.

За його словами, російські спецслужби, проросійські сили напевне використовуватимуть для розхитування ситуації в регіоні дві дати - 2 травня і 9 травня.

«2 травня - річниця трагічних подій. Пропонуємо оголосити 2 травня Днем скорботи. Жодних мітингів... Потрібно зробити все, аби ці дві дати не стали відправною точкою для чергового розхитування ситуації», - заявив Тимчук.

Він пояснив, що 9 травня навпаки слід провести традиційні заходи, присвячені Дню Перемоги. Як зазначив Тимчук, це необхідно, оскільки в іншому випадку проросійські сили провокуватимуть громадян на протистояння через нібито проявлену неповагу до учасників і ветеранів Великої Вітчизняної війни.

Читайте такожЗатримані в Одесі диверсанти планували теракти в ніч на 2 травня - ПорошенкоЗа даними експерта, на початку квітня в регіоні спостерігалася активізація диверсійно-розвідувальних груп.

«Тому терористичної загрози ми не знижуємо», - акцентував Тимчук.

Ця загроза, за оцінкою експерта, нині дорівнює 8-ми за 10-бальною шкалою.

Він додав, що в Одеській області 5 районів тією чи іншою мірою «вкриті» мовленням російських телеканалів, трансляцію яких в Україні заборонено. За даними Тимчука, тільки 70% території області охоплені мовною сіткою українського ТБ.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня 2014 в Одесі сталися сутички між проросійськими і проукраїнськими активістами. Одразу в центрі міста загинули кілька людей. Після цього проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, в табір проросійськи налаштованих громадян. У розташованому на Куликовому полі Будинку профспілок, в якому перебувало багато людей, почалася пожежа, під час якої також загинули громадяни. Загалом 2 травня постраждали більш як 200 осіб, загинули 48.