У ГПУ вважають, що волонтерів не варто пускати до розподілу грошей в Міноборони

Про це він заявив в ефірі телеканалу 112, пише Новое время

"Думаю, дуже скоро ми будемо мати грандіозний скандал у зв'язку з цією ситуацією", - заявив він.

При цьому Матіос відзначив, що цілком розуміє, яку реакцію суспільства може викликати його позиція з цього приводу.

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Однак, незважаючи на це, прокурор наполягає, що непідготовлена людина легко може піддатися спокусі, маючи доступ до фінансових потоків.

"Не хочу нікого звинувачувати, але скажу так, що не може непрофесійна людина тільки на підставі патріотизму займатися значними фінансовими сумами", - заявив Матіос.

Раніше головний військовий прокурор розповів про кількість дезертирів в українській армії.