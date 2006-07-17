Янукович називає Мороза відповідальною людиною

Лідер Партії Регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ називає голову Соціалістичної партії України, голову Верховної Ради України Олександра МОРОЗА відповідальною людиною і виступає проти розпуску парламенту.

Про це В.ЯНУКОВИЧ заявив в інтерв`ю російській газеті «Новые известия», повідомляє прес-служба Партії регіонів.

«У ньому (О.МОРОЗІ – УНІАН) у нас немає ніяких сумнівів. У нього така ж точка зору, як і у нас, що коаліція має бути широкою. Ця людина дуже відповідально підходить до тієї ситуації, що склалася. З неї ж потрібно виходити. І тому О.МОРОЗ - досвідчений політик - він прийняв рішення не під якимсь тиском. Він прийняв його свідомо», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Лідер Партії регіонів підкреслив, що негативно відноситься до можливого розпуску парламенту. «Питання розпуску парламенту хвилює все суспільство, а не тільки депутатів. Якщо послухати людей, можна чітко зробити висновок, що їм вже набридло це протистояння. Ми не прихильники ідеї розпуску парламенту. Ми за те, щоб парламент працював», - пояснив він.

В.ЯНУКОВИЧ також вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО підтримає його кандидатуру на посаду прем`єр-міністра. «Я думаю, він (Президент В.ЮЩЕНКО – УНІАН) використає свій конституційний термін - 15 днів», - зазначив лідер Партії регіонів.