«Блаткомітет Кличка». Яку «дружбу» мер Києва водить з кримінальним світом

П’ятниця, 13-те. У ресторані на Дніпрі гучне свято на честь справжнього кримінального авторитета. Гостей розважають відомий блатний шансоньє із Росії Євген Кемеровський, група звабливих українських дівчат «Селфі» у поліцейській формі та інші колоритні артисти. Привітати патріарха української мафії «Макса» прибув навіть мер столиці Віталій Кличко.

Попри легендарну впливовість, «Макс» - цей чоловік у віках - вперше потрапляє на телебачення. Фото його ви не знайдете навіть в інтернеті. Анатолій Якович Мілявський, він же «Макс», - справжній хрещений батько української мафії і двоюрідний брат короля мафії російської, самого Севи Могілевича.

«Якщо говорити про Анатолія Мілявського, то це людина достатньо відома в кримінальному світі», - розповідає журналіст-розслідувач Володимир Бойко.

Двічі судимий, ще у вісімдесятих киянин «Макс» пройшов у вищу бандитську лігу. У карти вигравав мільйони. І працював разом з авторитетами «Пулею», а потім «Рибкою». Тим самим лідером ОПГ, із яким обіймалися і товаришували брати Клички.

Рибку давно убили, Віталій Кличко – мер, а «Максу» сьогодні – 74. І поздоровити його одним з перших мер приїхав особисто!

«Гроші» зафіксували, як разом з Кличком прибув і його багаторічний соратник, вже екс-нардеп від БПП Артур Палатний і такий собі Олександр Модлицький, відомий у кримінальному світі як «Шура Красномордий».

«Артур Палатний, як і Віталій Кличко, вважаються причетними до угрупування Рибки… Той факт, що в 90-х роках злочинні угрупування мали силовий блок і залучали туди спортсменів, зокрема й боксерів, є також загальновідомий», - зауважує Володимир Бойко.

Якщо вірити ЗМІ, колишній член організованого злочинного угруповання – ОЗУ – Модлицький, і досі «кошмарить київських бізнесменів» під мерським дахом.

Цікаво, що саме Кличку, Палатному та Модлицькому на святі «Макса» відведуть почесне місце.

Втім, на вечірці було багато інших гостей, завдяки яким вся подія схожа на якусь сходку. Це найстарші київські авторитети з так званого «блаткомітету» - того, що вирішує всі воровські питання, а також їх дещо молодші «колеги».

Зокрема, Володимир Довгунь - член виконкому Федерації боксу України і, як вважають у Кропивницькому (колишньому Кіровограді) – кримінальний «хазяїн» міста.

Ще - Левітас Ігор Маркович, теж, як вважається, кримінальний «хазяїн», але вже Борисполя. Там він зараз депутат, а раніше був, як кажуть у його місті, членом ОЗУ вже покійного авторитета Боника.

Також «Грошам» вдається зафільмувати автівки родини Юрія Єриняка – людини, яку в ЗМІ називають кримінальним авторитетом Юрою Молдаваном. І поки ми розглядаємо дуже схожу на нього людину, здіймається метушня. На свято приїхав хтось надзвичайно впливовий! Втім, ім’я цього віп-гостя буде розкрито трохи згодом.

Серед гостей – Валерій Іщенко. Донедавна нардеп, за збігом, виходець із УДАРу Кличка. Зараз же вважається одним зі смотрящих за київським «общаком».

Батько іншого смотрящего – сумнозвісного Вадима Столара – Михайло Столар, теж тут.

Загалом, назбиралось більше сотні гостей. Більшість, за даними наших джерел в правоохоронних органах, мають безпосередні стосунки із криміналом.

«Злиття криміналітету з владою, з економікою, відбулося давно. І не можливо досягти економічного чи політичного успіху, не маючи зав’язків в кримінальних колах», - говорить Володимир Бойко.

Тож не дивно, що все це дійство відбувалося під наглядом поліції, яка увесь час патрулювала периметр. Аби ніхто зайвий не потурбував зібрання блаткомітету?

«Грошам» вдалося зафільмувати кілька унікальних планів. Наприклад, старожила української мафії «Макса» з Борисом Юрійовичем Казиміром, «Казіком» - кримінальним хазяїном Подолу.

А вже пізно увечері «Гроші» фільмують ще й Дмитра Барабаша – фігуранта міліцейських зведень із 90-х. Як вважали оперативники, він - права рука авторитета Михайла Папані (він же Михайло Кацюба).

Уся ця строката кримінальна компанія гуляла до пізньої ночі. І під пісні блатного шансоньє Кемеровського про братву («не стреляйте друг в друга…»), і під українську попсу.

А ось «Грошам» в шикарному ресторані не раді. Ми відвідали його удень. «Скажіть, а хто святкував тут у п’ятницю?», - питаємо в адміністратора.

«А що?», - чуємо у відповідь.

«Просто цікаво, що за вечірка була тут?»

Але питання лишається без відповіді. Розмова взагалі не клеїться.

«А хто ви? Як ви сюди пройшли?», - цікавиться у нас адміністратор.

Трохи пізніше, відтанувши, він зізнається, що вечірка таки була. На 200 осіб.

Бюджет не розголошують. Хто святкував також. Але ми це і без того знаємо. Як і наступне, чому отримаємо додаткове підтвердження: «А чи був тут в п’ятницю мер Києва Віталій Кличко?» – «Так, Віталій Кличко був тут».

Питання – чому? Що мер столиці - політик, публічна особа – а також його найближчі соратники робили на фактично кримінальній сходці? Які питання за келихом вони обговорювали із людьми криміналу? Який тост особисто Кличко подарував легендарному аксакалу української мафії – «Максу», брату Севи Могілевича? І, до речі, хто ще з відомих людей був на виїзному «блаткомітеті Кличка».

«Гроші» знають відповіді. Але відверту правду про кримінально минуле і сьогодення міської влади розповімо у наступному матеріалі.

Олександр Крижанівський, Тетяна Стежар