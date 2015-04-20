Суд повертається до справи найгучнішого замовного вбивства в історії України

У резонансному вбивстві Пукач зізнався. Головне, що так і не з'ясував суд, чому, з яких причин або за чиїм наказом. Саме на цьому етапі слідство загальмувало.

Звернути персонально увагу на це гучне розслідування закликав президента Петра Порошенка американський конгресмен Стів Коен. Це вже третій лист від конгресменів США до очільників української держави з проханням нарешті знайти справжніх винних у злочинах.

Найгучніше замовне убивство в історії сучасної України – справа Георгія Гонгадзе – за 15 років геть не прояснилася. Замахи на журналіста Олексія Подольського та тодішнього нардепа Олександра Єльяшкевича – з цієї ж обойми. Єльяшкевич та Подольський, котрим пощастило вижити після замахів, переконані, що в їхніх справах, як і в справі Георгія Гонгадзе, – спільний замовник.