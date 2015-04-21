Слідчим не надано право на обшук будинку Козаченко - журналіст

Про це «Громадському радіо» повідомив журналіст Денис Бігус.

«Що шукають і чому - невідомо. З обшуком приїхала слідчий Головного слідчого управління МВС Свириденко. Зараз нічого не відбувається. Всі стоять в під'їзді і дискутують про те, що слідчого, який приїхав з обшуком, ні в ухвалі суду, тобто вона не значиться там як особа, яка має проводити цей обшук», - сказав Бігус.

Також Денис Бігус повідомив в соцмережі, що йому відомо про причини обшуку:

«Стало відомо чому у нач. департаменту люстрації Тетяни Козаченко, її заступника і в самому Мін'юсті обшуки. Пам'ятайте підроблений лист Мін'юсту в ДФС, щоб врятувати від люстрації заст. начальника Київської ДФС Ганну Ігнатенко? Саме Козаченко розкрила цю аферу. Ось тепер, з розмов присутніх, у цій справі у самої Козаченко і обшук», - пише Денис Бігус.

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У свою чергу журналіст-розслідувач Дмитро Гнап, який теж перебуває на місці подій, написав в соцмережі, що рішення про обшук виніс Печерський суд Києва.

Також журналісти повідомляють, що обшуки проводяться і на робочому місці Козаченко та її заступника.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до глави департаменту з люстрації Міністерства юстиції України Тетяни Козаченко прийшли з обшуком. Його намагається провести слідчий Головного управління МВС Свириденко за рішенням суду.