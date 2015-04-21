Козаченко назвала обшук засобом вилучити документи людей, які підлягають люстрації

Про це вона заявила "Українській правді".

"Занадто багато чиновників зацікавлені в тому, щоб люстраційні процедури в Україні не відбулися. Але когось конкретно я не можу з цим пов'язувати", - сказала Козаченко.

Вона не виключила, що обшуки можуть бути пов'язані з фальшивим листом екс-головуправління ДФС Ганни Ігнатенко, яка підпадала під люстрацію, однак у листі стверджувалося, що вона може продовжувати займати свою посаду.

"Якщо це дійсно пов'язано з цим листом, то мене це дивує. Тому що я не тільки знайшла листа, ми його вициганили з ДФС, оприлюднили, змусили людину звільнити. Але жодного разу мене не опитували з цього приводу, не викликали", - обурилася Козаченко.

"Проводити обшук таким чином - це виключно тиск, щоб скористатися тією ситуацією, щоб дістатися до планів, документів, які є у департаменту", - вважає вона.

"Якщо б мене кудись викликали, поставили б якісь питання, якщо б я знала, що є якісь кримінальні провадження, я б зрозуміла. У мене більше 15 років правозахисна практика. А ця перевірка - це виняткова можливість дістатися до інформації, до документів", - вважає глава департаменту.

"Це документи прокуратури в тому числі, щодо тих осіб, які перевірялися на люстрацію. Які посади вони і коли посідали, і т. п. Фактично при обшуку вони можуть в тому числі забрати документи по людям, які підлягають люстрації, таким чином дати їм можливість уникнути цього", - сказала Козаченко.

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При цьому вона здивувалася, що хочуть провести обшук у неї вдома, оскільки всі ці документи зберігаються на роботі.

Козаченко також зазначила, що документи про обшук оформлені неналежним чином: "В документах навіть не написали, кому доручено провести обшук. Його проводить головне слідче управління МВС".

Станом на 11:20 Козаченко не впускає нікого в свою квартиру.

"Я їх зараз не пускаю, адвокати з'ясовують повноваження людей, які до мене прийшли. На роботі також вони проводять обшук в кількох місцях", - додала вона.

В самому приміщенні Мін'юсту слідчі з понятими закрилися в кабінеті Козаченко і нікого не пускають в середину, проводять обшук.

раніше повідомлялось, що 16 березня стало відомо - перший заступник міністра юстиції Наталія Севостьянова незаконно видала так звану "люстраційну" індульгенцію заступнику начальника Головуправління Державної фіскальної служби в Києві Ганні Ігнатенко.

У той же день Міністр юстиції Павло Петренко заявив, що "Люстраційна індульгенція" за підписом його заступника Наталії Севостьянової - ця підробка справа рук окремих творчих чиновників".