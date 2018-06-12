Пляшку пива - за лежання на Майдані проти НАТО (фоторепортаж)

1-го квітня в День сміху на Майдані Незалежності партія “Братство” провела лінгвістичний флешмоб, присвячений візиту Президента США Джорджа Буша в Україну.

23 учасники заходу лягли посеред Майдану Незалежності у формі вислову „F*ck off”, таким чином протестуючи проти вступу України до НАТО. Приєднатися до активістів “Братства” запрошували всіх охочих, за це по закінченню акції пообіцяли безкоштовно дати пляшку пива. Організатори запевняли учасників, що вони потраплять у фотооб’єктив картографічного супутника NASA, який пролітатиме в цей час над Києвом. А знімки супутника обов’язково побачить сам Президент Буш.

- Дівчино, вам же ще дітей народжувати, встаньте з землі, я вас прошу, - звертається літня жінка до активістки “Братства”, яка вже десять хвилин лежить на землі.

- Якщо Вам щось не подобається, йдіть далі, - сухо відповідає дівчина і продовжує лежати.

- Дитино, я тобі сама зараз пива куплю, тільки піднімися! – не може заспокоїтися сердобольна жінка.

- Це ж не свобода слова. А свобода мата. Їх всіх потрібно розігнати, - обурюється киянка Марина Вікторівна. – Де чоловіки? Ми ж самі не впораємося. Це ж ганьба!

А от учасниця Людмила з Мариною Вікторівною не згодна. І у вислові „F*ck off” нічого ганебного не вбачає.

- Непристойні слова зараз звучать з екранів телевізорів і газет. Все це великими літерами написано на стінах і плакатах. Нічого страшного в цьому нема, - розмірковує вона.

Повз Майдан проходять двоє чоловіків.

- А скільки платять? Я теж приляжу, - жартує один.

- Та пляшку пива дають, - відповідають у натовпі.

- Та ну, за пиво я не продамся. Це село може за 20 копійок лягти.

Стандартні акції і пікети вони вже нікого не цікавлять, проходять нудно. Приходить час творчих акцій. Тому ми зробили такий захід, - розповідає головний редактор сайту Братства Віталій Чорний. – Хай Буш побачить, що українці проти НАТО.

Пролежавши хвилин 15, всі учасники дійсно отримають обіцяну пляшку пива і розходяться по домівках. Як відіб’ється така “творча” акція на їхньому здоров’ї - наразі невідомо.

Анна Ященко, фото Дмитра Купріяна /УНІАН