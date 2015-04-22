У Харкові провели нечисленний мітинг проти підвищення цін і заборони комуністичної символіки

Як передає кореспондент УНІАН, у заході, що проходив на площі Конституції в центрі Харкова, взяли участь близько 35 активістів громадської організації "Трудова Харківщина".

Учасники акції протесту тримали плакати з написами "Нет тарифному геноциду и росту цен", "Власть, прекрати закрывать заводы! Нет безработице!".

Мітингувальники, усі без винятку люди похилого віку, вимагали реанімувати роботу промислових підприємств Харківщини, відновити тісніші економічні та гуманітарні зв’язки з Росією. Також люди обурювалися зростанням комунальних тарифів і намаганням депутатів Верховної Ради України заборонити комуністичну символіку. Мітинг тривав близько години.

Читайте такожУ Харкові до 10 травня заборонили неофіційні масові заходиПаралельно з цією акцією протесту на площі Конституції проходив мітинг проукраїнських активістів, де були присутні близько 40 активістів. Люди тримали національні прапори. Учасники цього заходу за допомогою підйомної вишки прикрасили пам’ятник Незалежності України в центрі площі прапором України та жовто-голубими стрічами, а також розвісили прапори України на стовпи освітлення вздовж майдану. Захід тривав близько 2,5 годин.

Обидві акції розділяли кілька кордонів працівників міліції. Мітинги пройшли без сутичок і провокацій.

За відомостями відділу зв’язків із громадськістю головного управління МВС України в Харківській області, з метою недопущення будь-яких провокацій та інших конфліктних ситуацій, до охорони громадського порядку залучено близько 200 правоохоронців.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Харківська міськрада звернулася до суду з проханням заборони громадській організації "Трудова Харківщина" проводити акцію протесту проти підвищення тарифів і прийняття закону про заборону комуністичної та нацистської символіки.

21 квітня Харківський окружний адміністративний суд відмовив у клопотанні міськради та дозволив "Трудовій Харківщині" проводити акцію протесту. Міськрада оскаржила це рішення, однак, незважаючи на це, захід відбувся.