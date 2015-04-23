Захарченко звинувачує Америку в тому, що люди в "ДНР" живуть гірше, ніж в Україні

Про це в інтерв'ю американському виданню Vice News заявив ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко, передає ТСН.

"Якщо б не було війни, ми б жили краще, ніж в Україні... Ми почали воювати проти нацистів... Ви вибачте, один з моїх предків зустрічався з американцями на Ельбі і на той момент ми були союзниками. Потім інші мої предки вже воювали з американцями у В'єтнамі. І зараз вже я воюю проти них. Американці воюють руками українців... Велике спасибі Америці, що забезпечили нам масу труднощів, з якими нам доводиться боротися. ми воюємо проти нацистів і заради цього ми готові перенести багато речей", - сказав Захарченко.

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При цьому ватажок бойовиків погодився, що економічна ситуація на території уздовж лінії фронту, підконтрольній Україні, краща, ніж на території "ДНР".

При цьому Захарченко похвалився, що бойовики через рік конфлікту почали соціальні виплати і створили всі "атрибути держави".

Журналіст зазначив, що люди, які живуть, наприклад, у Маріуполі, можуть наочно побачити, що там, де "ДНР", немає роботи, закриті підприємства і не працює банківська система.

На це Захарченко сказав, що його батько живе на території України і при цьому три місяці не отримує пенсію.

"У них є своя банківська система, ми відкрили свою. Сьогодні у нас вже є представництво банку Південної Осетії і через нього ми будемо працювати на весь світ", - сказав ватажок бойовиків.