Очікуються події, які знімуть напругу

Прогнозуючи тенденції минулого тижня, ми писали: "...Ситуація розвиватиметься в рамках, що вже сформувалися, і відомій на даний момент інформації. Але можливе поглиблення розбіжності в позиціях різних політичних груп."

Дійсно, ситуація в цілому не змінилася. Водночас поглибилися розбіжності в позиціях різних політичних груп, дії стали емоційнішими, але нових кардинальних рішень поки що немає.

Ще цитата з минулого прогнозу: "...Поки що компромісні рішення проблеми в цілому навряд чи можливі, тому учасники політичних процесів повинні будуть виявити максимум витримки, щоб ситуація не вийшла з-під контролю. Для пошуку компромісів у цій ситуації найбільш сприятливий період 11–12 липня 2006 року..."

12 липня були досягнуті домовленості між політичними групами, але поки що інформація про них не була оприлюднена, оскільки вони ще не до кінця оформлені.

Прогноз на поточний тиждень

Цього тижня повинні відбутися події, які багато в чому знімуть напругу минулого тижня, або, принаймні, створять усередині існуючої конфліктної ситуації сприятливі можливості для тих політичних сил, які готові шукати компроміси в рамках продовження реформування політичної системи. Цей тиждень – тільки початок процесу стабілізації, який займе в найближчій перспективі кілька місяців, і складатиметься з двох етапів.

Перший етап – липень–серпень, другий – серпень-вересень. Але повністю цей процес триватиме до середини 2007 року, а його результати залишаться актуальними до середини 2008 року. Але слід враховувати, що впродовж цього періоду паралельно посилюватимуться і конфлікти, що вже оформилися, і стабілізуючі чинники.

Що стосується наступного тижня, то стабілізуючі чинники тільки почнуть оформлюватися, а конфлікти вже оформлені достатньо чітко. Чинники, що стабілізують ситуацію, рівною мірою стосуються всіх політичних сил, тобто будь-яка з політичних сил може виявитися учасником цієї події, але найбільш вірогідні позитивні результати у тих, хто докладав зусилля в цьому напрямі впродовж всього цього року.

Один з найбільш вірогідних варіантів - вдалі переговори або якась інформація, яка сприятиме зняттю напруги. Можуть бути підписані важливі документи або укладені угоди.

Ще один варіант розвитку цієї ситуації – формування якоїсь групи, яка створить можливості для вирішення спірних питань, пов`язаних з політичною реформою.

Друга половина липня – тільки початок стабілізуючого процесу. Остаточно він оформиться в другій половині серпня. Важливість цих подій важко переоцінити. По суті, впродовж двох місяців з`явиться можливість знайти компроміси, здатні вирішити конфліктні питання.

Є один нюанс, що характеризує цю ситуацію. Те, що відбудеться в липні – серпні, виглядатиме як вдалі дії певних політичних груп, які стабілізують конфліктну ситуацію. Але усвідомлення важливості цих подій в суспільстві і політиці слід чекати тільки через рік, коли ці події будуть усвідомлені на емоційно-психічному рівні.

Вадим Феофанов, астролог