ІІІ З’їзд адвокатів не зміг призначити жодного із трьох членів ВРЮ

Як передає кореспондент УНІАН, ніхто з кандидатів на членів ВРЮ не набрав необхідну кількість голосів, передбачену ч. 5 ст. 11 Закону про Вищу раду юстиції.

За результатами голосування стало відомо, що у з’їзді взяло участь 196 із 259 делегатів. Було видано 196 бюлетенів для голосування за кандидатуру від суддівського корпусу та за кандидатури від адвокатської спільноти.

Суддя Алла Лесько набрала 121 голос, суддя Сергій Острович - 71, серед адвокатів найбільше голосів набрали 2 претенденти: Вадим Беляневич - 119 голосів та Павло Гречківський - 120. Інші четверо кандидатів набрали значно менше голосів - від 3 до 29.

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Слід також зазначити, що думки делегатів з’їзду щодо виходу із цієї ситуації суттєво різняться: одні пропонують провести другий тур виборів, інші кажуть, що це не передбачено законом, та пропонують закрити з’їзд і розпочати всю процедуру заново.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні проходить ІІІ З'їзд адвокатів у Києві у приміщенні Будинку кіно.