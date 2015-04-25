Der Spiegel: Захарченко визнав, що із зони боїв виведено не все важке озброєння

Про це він сказав інтерв'ю журналу Der Spiegel, витяги з якого оприлюднені у п'ятницю, 24 квітня, на інтернет-сайті видання, повідомляє Deutsche Welle.

Він пояснив, що зброю було повернуто на колишні позиції для того, щоб "відповідати на артобстріли української армії".

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За словами ватажка "ДНР", зараз інтенсивні бойові дії йдуть в районі донецького аеропорту та поблизу міста Маріуполя. Що стосується мети бойовиків, то, за словами Захарченка, вона полягає у встановленні контролю над Донецькою областю.

Лідер сепаратистів категорично відкинув пропозицію президента України Петра Порошенка про розміщення в Донбасі міжнародних миротворців.

"Ми в змозі самостійно вирішити виниклі тут проблеми", - підкреслив Захарченко.