Der Spiegel: Захарченко визнав, що із зони боїв виведено не все важке озброєння
Лідер бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко визнав, що його війська вивели із зони боїв не всі важкі озброєння
Про це він сказав інтерв'ю журналу Der Spiegel, витяги з якого оприлюднені у п'ятницю, 24 квітня, на інтернет-сайті видання, повідомляє Deutsche Welle.
Він пояснив, що зброю було повернуто на колишні позиції для того, щоб "відповідати на артобстріли української армії".
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За словами ватажка "ДНР", зараз інтенсивні бойові дії йдуть в районі донецького аеропорту та поблизу міста Маріуполя. Що стосується мети бойовиків, то, за словами Захарченка, вона полягає у встановленні контролю над Донецькою областю.
Лідер сепаратистів категорично відкинув пропозицію президента України Петра Порошенка про розміщення в Донбасі міжнародних миротворців.
"Ми в змозі самостійно вирішити виниклі тут проблеми", - підкреслив Захарченко.